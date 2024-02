Gerardo Perna Petrone, avvocato 35enne, è candidato sindaco di Forchia in vista delle imminenti elezioni comunali. Una circostanza che era già stata anticipata informalmente nelle scorse settimane ma che ora trova ufficiale conferma. “Mi candido con entusiasmo ad essere sindaco di Forchia – commenta Perna Petrone – La lista si chiamerà “SiAmo Forchia” e sarà formata da persone che da anni, ormai, in modo compatto e costruttivo, si stanno incontrando con costanza per proporre una idea diversa di paese. Vogliamo restituire coinvolgimento e partecipazione alla vita cittadina affinché essa non sia più di una ristretta élite ma di tutti. Immaginiamo un Comune che riapra le sue porte. Diamo e diamoci la possibilità di cambiare”. Un percorso con la politica attiva che viene da lontano.