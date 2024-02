Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Lista unitaria alle europee? Non ho la minima idea di quello che succederà. Noi siamo in campagna elettorale e se andremo da soli, non faremo il 4 ma il 5 per cento, lo vedo dall’entusiasmo crescente che c’è. La cosa più logica sarebbe stare tutti insieme, ma poi ci sono quelli che vogliono rompere tutto e noi non possiamo che augurargli buona strada”. Così Matteo Renzi a margine della presentazione a Venezia del suo libro ‘Palla la centro’.