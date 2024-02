Centrodestra al contrattacco, ma fa discutere la presenza a Roma del vicecoordinatore provinciale di Forza Italia

Centrodestra al contrattacco. In troppi, senza leggere neppure il disegno di legge, parlerebbero per slogan, anche a fini preelettorali, in ordine all’Autonomia differenziata.

Si fanno sentire i rappresentanti dei partiti di governo, il senatore Mimmo Matera per Fratelli d’Italia e Luigi Bocchino segretario provinciale della Lega. Del senatore l’intervista nella pagina accanto, mentre l’esponente salviniano parte attaccando frontalmente Vincenzo De Luca, parlando di “sceneggiata in salsa salernitana del Governatore della Campania, che non aiuta il dialogo necessario per far sì che anche la nostra regione si adegui al passo dei tempi rispetto ad una riforma, quella dell’autonomia differenziata, voluta dalla sinistra nel 2001 con la pasticciata revisione del Titolo V della Costituzione”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia