Autonomia: Nevi, ‘grazie a Fi garantiti Lep per tutti cittadini’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “L’autonomia differenziata è stata profondamente modificata in Parlamento, grazie anche agli emendamenti di Forza Italia per assicurare che tutti gli italiani abbiano livelli minimi di prestazione. Senza quelli non si può fare l’autonomia differenziata. Gli emendamenti approvati permetteranno a tutti i cittadini lo stesso trattamento, cosa che oggi non avviene”. Lo ha dichiarato Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ospite ad Omnibus La7.

“Quando sarà assicurato questo, le Regioni potranno chiedere maggiore autonomia. Anche sulle Zes abbiamo fatto ordine, prevedendone una che funzioni per tutti. C’è stata in passato una proliferazione di poltrone – e la sinistra è maestra in questa attività – che ha generato una moltiplicazione della spesa e l’impossibilità di investire i soldi. Troppa burocrazia non permette l’utilizzo delle risorse. Abbiamo rimodulato il Pnrr affinché le risorse non vadano vanificate e la sinistra continua a dire bugie sul tema. Ma una bugia ripetuta 10 volte non diventa una verità. Soprattutto il Sud deve avere la possibilità di spendere questa grande occasione che si chiama Pnrr”.