Abruzzo: Schlein, ‘con D’Amico per futuro migliore’

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – “Continua il nostro giro in Abruzzo per sostenere le candidate e i candidati del Pd e per sostenere Luciano D’Amico. Quale persona migliore di lui, per tanti anni a guidare una fabbrica di futuro come l’Università di Teramo, può essere la promessa di costruire con questo progetto un futuro migliore per gli abruzzesi”. Così Elly Schlein a Vasta per la campagna delle regionali. “Troppi giovani pensano di non avere possibilità e si spostano. Il nostro impegno è costruire qui una opportunità di futuro migliore”.