Terzo mandato: segreteria Pd, confronto con amministratori dem, maggioranza divisa**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Una discussione aperta “senza posizioni cristallizzate” da fare in Direzione e nel confronto con gli amministratori locali. Questa la linea della segreteria Pd, riunita oggi da Elly Schlein, sul terzo mandato. Un confronto a tutto campo, sia in Direzione che con gli amministratori, per capire come affrontare anche il passaggio parlamentare al Senato dove è in calendario, per ora, il voto sull’emendamento leghista sul terzo mandato. Punto su cui la maggioranza è divisa. “Quelle della destra sono divisioni, le nostre sono discussioni. Noi siamo un partito che discute non un partito a conduzione familiare”, la linea emersa dalla riunione.