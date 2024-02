Da ieri mattina non si hanno più notizie di un ragazzino della 1 C del Liceo Rummo Benevento, si chiama Kristian Serdyuk. “Chiunque lo veda o possa avere idea di dove si trovi ci scriva il prima possibile. Era vestito con pantalone nero(cargo!) e felpa nera con leone arancione avanti e giubbino nero, zaino nero”, l’appello dei familiari del giovane, allarmati dal non avere più notizie del ragazzino e angosciati per la sua sorte, confidando che possa essere presto ritrovato e in buone condizioni.