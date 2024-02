Sci: CdM, Bassino vince discesa Crans Montana, seconda Brignone**

Crans Montana, 17 feb. (Adnkronos) – Successo azzurro nella discesa libera di Coppa del Mondo a Crans Montana. La vittoria va a Marta Bassino con il tempo di 1.26.84, davanti alla compagna Federica Brignone, staccata di 54 centesimi. Al terzo posto la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut-Behrami. Ottimo quinto posto di Laura Pirovano, mentre è undicesima Tersa Runggaldier. Per Marta Bassino è il primo successo in discesa libera e si tratta della doppietta numero 19 per lo sci alpino femminile italiano: l’ultima della serie aveva preso forma su questa stessa pista nel febbraio 2023 con Sofia Goggia ad imporsi sulla stessa Brignone.