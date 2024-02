Russia: Carfagna, ‘importante adesione trasversale a fiaccolata, segnale a regime Putin’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “In Campidoglio lunedì, per ricordare con una fiaccolata Alexei Navalny. E’ importante che l’iniziativa lanciata da Carlo Calenda abbia raccolto una grande adesione trasversale. Dobbiamo esserci tutti, per dare un segnale forte di unità nella battaglia per la libertà e contro il regime di Putin, che soffoca il dissenso e uccide gli oppositori. Oggi più che mai è necessario schierarsi dalla parte giusta, senza ambiguità”. Lo scrive su twitter Mara Carfagna, presidente di Azione.