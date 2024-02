Russia: Bonelli, ‘per protestare contro regime Putin ci saremo sempre’**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Eravamo ieri davanti all’ambasciata russa per ricordare l’assassinio di Navalny e di tutti i dissidenti russi. Ci saremo sempre e comunque per protestare contro il regime putiniano che uccide il dissenso da Politkovskaja a Navalny”. Così il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli su X risponde al tweet della segretaria del Pd Elly Schlein che annuncia l’adesione del suo partito alla manifestazione per ricordare Alexei Navalny, lanciata dal leader di Azione, Carlo Calenda.