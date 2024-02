Per una forzista che esce, una collega di partito che entra. Cambia l’ordine degli addendi ma non la somma in seno al Consiglio comunale di Montesarchio.

Nella seduta del parlamentino fissata per la giornata di Giovedì 22 Febbraio a Palazzo San Francesco, infatti, figura quale unico argomento all’ordine del giorno la surroga della dimissionaria Angela Papa.

