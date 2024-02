Mo: Foti, ‘solidarietà a Meloni, sindaco Torino e Schlein non si girino da altra parte’

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “A nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le continue violenze che è costretta a subire. Da ultimo oggi a Torino, in occasione di un corteo pro-Palestina organizzato da Centri sociali, coordinamento per Gaza, Collettivi studenteschi, Si Cobas e Cub, durante il quale è stata bruciata una sua immagine. Una pericolosa deriva di violenza che non è più in alcun modo tollerabile e che travalica i limiti della legalità e del civile confronto politico. Ci auguriamo una netta presa di posizione da parte di tutto il mondo politico, primi fra tutti il sindaco di Torino e la segretaria del Pd Schlein, perché il girarsi dall’altra parte è altrettanto una colpa. Auspichiamo che i responsabili di questo gesto vengano presto individuati per rispondere di queste azioni deplorevoli nelle sedi di competenza”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.