E’ previsto un ampliamento dell’offerta formativa dell’Unisannio per il prossimo anno accademico, con il debutto di Scienze Motorie per lo Sport e la Salute, un nuovo corso di laurea vicino sia al mondo della didattica che dello sport, che potrebbe attrare davvero numerose iscrizioni, ampliando e notevolmente la base di matricole per il polo universitario pubblico della città di Benevento.

