Nonostante disagi rilevanti per la circolazione stradale per la nuova protesta degli agricoltori sanniti vicini al movimento nazionale ‘Riscatto Agricolo’, Benevento ancora una volta pienamente solidale nei confronti degli operatori del comparto primario in protesta contro impatto del carovita, costi alle stelle carburante, fertilizzanti, mangimi e quotazioni basse dei prodotti agricoltura sannita, campana e nazionale, e contro i programmi transizione energetica spinta in sede comunitaria e apertura a prospettive non tranquillizzanti come farine insetti e carne coltivata o sintetica che dir si voglia.

