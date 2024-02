Biondo (Uil): “Data importante per l’Aeroporto dello Stretto, la Calabria si promuova all’estero”

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Oggi è una data significativa per lo sviluppo dell’aeroporto dello Stretto. Nel 2016 era fallito e adesso si parla di rilancio”. Lo ha dichiarati Santo Biondo, segretario regionale Uil Calabria, a margine del convegno “Il Sistema aeroportuale dello Stretto: quali prospettive?” voluto dalla Fondazione Magna Grecia e tenutosi presso Palazzo S. Giorgio a Reggio Calabria.

“È un obiettivo che il presidente Occhiuto ha perseguito in questi anni, questo gli va riconosciuto. La Calabria è destinataria delle risorse delle Politiche di Coesione, a testimonianza che è una regione che ha una condizione sociale ed economica da risollevare e quindi serviva la continuità territoriale. Bisogna però andare oltre il 2026 – prosegue il segretario regionale Uil – saranno necessari ulteriori anni per poter programmare la ripartenza, sapendo che un milione e seicentomila residenti difficilmente potranno garantire la sostenibilità dei tre aeroporti. Per questo – conclude – la Calabria dovrà promuoversi nel mondo e attrarre nuovo turismo per questa terra dalla grande potenzialità”.