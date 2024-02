Startup: da Università Brescia e Johix via a corso per professionisti della Subscription Economy

Roma, 16 feb. (Labitalia) – Siamo abituati all’abbonamento di servizi, molto meno all’abbonamento a prodotti e alla cosiddetta subscription economy o servitization, modello di business che si basa sulla sottoscrizione e dunque sulla ricorsività del consumo di beni e servizi. Proprio per formare figure professionali in grado di supportare le aziende che vogliano offrire i propri beni e servizi in modalità ‘as a service’, il dipartimento di economia e management dell’università di Brescia e la startup Johix danno il via al primo corso di Alta Formazione in subscription economy e strumenti di finanza innovativa.

L’idea nasce da Andrea Francalancia, founder di Johix, la startup fondata nel 2019 che con il proprio servizio Enabling, abilita le aziende, dalle multinazionali alle pmi, ad entrare nel mercato del noleggio e della ‘subscription economy’.

“Il dipartimento di economia e management dell’università di Brescia è presente a Mantova da 4 anni con il percorso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale, curriculum in Economia gestione delle attività culturali, e dal 2023 con il nuovo corso di laurea magistrale in Marketing per il Made in Italy. La proposta di Andrea Francalancia di attivare un corso di alta formazione in un settore innovativo dell’economia rappresenta una importante opportunità per il Dipartimento per allargare l’offerta formativa e rafforzare i legami con il territorio e, soprattutto, con il mondo delle imprese. Il Corso di Alta Formazione vedrà impegnati 6 docenti di ruolo delle discipline economico-aziendali e sociologico-economiche, oltre al coordinatore. L’auspicio è che questa sia solo la prima di una serie di iniziative nell’ambito della formazione per le imprese”, spiega Marco Belfanti, referente del dipartimento di Economia e Management per la sede di Mantova.

L’obiettivo è formare figure professionali del settore emergente dell’acquisizione di beni e servizi mediante noleggio operativo o abbonamento. Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso professionale consulenziale di ‘rent-enabler’. Quindi amministratori delegati, direttori commerciali e cfo, che all’interno delle aziende intendono aprire nuovi canali commerciali attraverso la ‘Subscription Economy’ imprenditori, cfo, consulenti finanziari, mediatori creditizi, commercialisti che vogliano approfondire le dinamiche legate alla ‘Subscription Economy’ e comprendere che strumenti come ‘noleggio’ e ‘abbonamento’ possono essere utilizzati come strumenti di finanza innovativa ed alternativa rispetto ai classici strumenti di origine bancaria. Il corso partirà il 9 aprile 2024 e terminerà il 25 giugno 2024, sarà svolto prevalentemente in remoto, tuttavia saranno previsti due eventi, di apertura e chiusura, con lo scopo di facilitare il networking tra i partecipanti, docenti e sponsors

Il corso sarà strutturato in 12 moduli di 4 ore, per un totale di 48 ore e saranno trattati argomenti che vanno dall’introduzione al noleggio operativo e ai nuovi modelli di consumo fino al contributo della Subscription economy alla sostenibilità, dalla gestione ed acquisizione del cliente fino ai business case portati in evidenza dalla startup Johix. “Il corso – spiega Andrea Francalancia, founder di Johix – nasce dall’esigenza e dalla volontà di di voler formare figure professionali in grado di supportare le aziende che vogliano offrire i propri beni e servizi in modalità “as a service”, senza che debbano stravolgere i loro modelli di business legati alla vendita. Il mercato ‘as a service’ – prosegue – è in un trend di forte crescita, ma mancano figure professionali che siano in grado di accompagnare le aziende verso nuove opportunità commerciali”.

“Il ‘noleggio operativo’ e l’abbonamento sono assolutamente -spiega- strumenti di finanza alternativa al mondo bancario, per accedere a beni strumentali e servizi e acquisiranno quote di mercato crescenti, in quanto il mondo bancario non è più in grado di soddisfare autonomamente le esigenze di finanza delle aziende. Il mondo economico è un ambiente dinamico, in cui le aziende, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore, si trovano costantemente a dover affrontare nuove sfide e opportunità. Uno dei modi in cui le aziende possono affrontare questo contesto mutevole è l’accesso alla finanza alternativa, che offre un modo per diversificare le fonti di finanziamento e ridurre il rischio finanziario”, conclude.