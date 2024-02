“Quel senso unico non ha senso”, avevamo titolato un paio di settimane fa, quando la consigliera di Civio22, Giovanna Megna, aveva evidenziato i forti disagi in fatto di circolazione determinatisi su via Filippo Maria Guidi, con difficoltà per il traffico accentuatesi, a dire pure del Comitato Mellusi – Atlantici, dopo l’introduzione del senso unico installato su quel tratto di viabilità, che va ad impattare su una situazione già fortemente critica.

