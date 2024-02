Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni dell’onorevole Crippa sembrano tratte dal bollettino ufficiale del Cremlino. Ma un merito ce l’hanno. Con questo ‘garantismo alla rovescia’ – non dalla parte dell’oppositore Navalny, incarcerato fino alla morte per le sue idee, ma dalla parte di un regime criminale – la Lega getta la maschera. Sono ancora e sempre quelli con la felpa di Putin”. Così in una nota il responsabile Esteri del Partito Democratico, Peppe Provenzano.