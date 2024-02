Pallanuoto: Di Mario, ‘pass olimpico meritato, ai Giochi saranno protagoniste’**

Roma, 16 feb. – (Adnkronos) – “Questo pass olimpico se lo sono meritato, sono state brave a superare la tensione e la paura di non farcela ad andare ai Giochi per la seconda volta di fila dopo Tokyo. Ieri le ho sentite e le ho detto ‘ricordatevi quanto siete brave’ e per fortuna oggi lo hanno dimostrato in vasca”. Lo dice all’Adnkronos Tania Di Mario, attaccante del Setterosa campione olimpico ad Atene 2004 e argento a Rio 2016, in merito alla qualificazione olimpica delle azzurre, raggiunta con il successo sul Canada nella finale per il settimo posto dei mondiali di Doha. “Un elogio oltre alle ragazze va al ct Carlo Silipo, che ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, si è tolto un bel peso anche e sono molto contenta per lui -aggiunge Di Mario-. Ora ai Giochi non si va in vacanza, questa è una squadra che può fare grandi cose, può andare a lottare per una medaglia: è nelle possibilità di questa squadra, di sicuro saranno protagoniste e mi auguro che riescano a raccogliere i frutti del duro lavoro che hanno fatto”.