Milano-Cortina: Pizzarotti, ‘al via cantiere pista bob, lunedì 19 consegna dei lavori’**

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – Si avvicina il momento dell’avvio dei cantieri per la realizzazione della pista di bob che farà parte del circuito dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026: Impresa Pizzarotti, che si è aggiudicata la commessa dal valore complessivo di 81 milioni di euro, ha confermato che il prossimo 19 febbraio avverrà ufficialmente la consegna dei lavori.

Il programma di lavoro prevede 625 giorni di cantiere per la realizzazione complessiva dell’opera; la pista, cuore del progetto, avrà una lunghezza di 1.650 metri (comprensiva di outrun) e si snoderà in 16 curve per un dislivello di 110 metri.

La pista dovrà essere completata entro marzo 2025, tuttavia il cantiere andrà avanti fino a novembre 2025 per completare gli edifici ‘partenze’ e ‘arrivi’, gli impianti di corredo alla pista e le opere di finitura.