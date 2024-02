Nella partita che avrebbe dovuto vincere per regalarsi almeno una speranza, il Benevento non va oltre un pari che serve a poco, se non a tenere intatti i rapporti di forza del campionato. Finisce 1-1 la sfida con il Cerignola, con i giallorossi in vantaggio con Capellini e raggiunti a dieci minuti dalla fine da Capomaggio.

Risultato giusto, con la Strega che non riesce a ripetere la prova del monday night, anche per via dell’eccessivo turnover.

