Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Italia Viva si presenterà sola alle europee? “Penso che ormai sia andata così. In Renew Europe sono tutti d’accordo a fare una lista unitaria tranne Calenda, che lo ripete in continuazione. Io dico soltanto se non la volete fare, ognuno per sé”. Così Matteo Renzi a Tagadà su La7.