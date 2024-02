Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Credo che il modo con la quale Meloni ha fatto questa riforma è imbarazzante. Meloni ha dato alla Lega il via libera sull’autonomia per avere in cambio il via libera a un premierato pasticciato. E’ un do ut des”. Così Matteo Renzi a Tagadà su La7.