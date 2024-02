A risultanza di una approfondita attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento – guidata dal Procuratore, Aldo Policastro -, Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Paduli hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa con l’ulteriore prescrizione di non comunicare con la persona offesa con alcun mezzo emessa dal Gip di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento, nei confronti di un 24enne abitante in Paduli gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata

