Doha, 15 feb. (Adnkronos) – Il Settebello azzurro supera 8-6 i campioni d’Europa in carica della Spagna e si qualifica per la finale ai Mondiali di Doha, raggiungendo la terza finale delle ultime quattro edizioni iridate. Per il titolo iridato la Nazionale di Alessandro Campagna affronterà la vincente tra Croazia e Francia, sabato 17 febbraio alle 15.30.