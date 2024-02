Nuoto: Razzetti, ‘medaglia non scontata, sono contento’

Doha, 15 feb. – (Adnkronos) – “Sono contento, non era per niente scontata una medaglia oggi, sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Ho dato il massimo, cercando di essere meno teso rispetto a ieri. Purtroppo non ho il dorso che avevo a Riccione a novembre, altrimenti avrei potuto anche vincere, ma per come mi sono sentito le scorse settimane è andata molto bene”. Così Alberto Razzetti dopo il bronzo conquistato nei 200 misti ai Mondiali di Doha, sua seconda medaglia conquistata in Qatar dopo l’argento nei 200 farfalla. “Due medaglie in un Mondiale in vasca lunga sono un ottimo risultato, tutta fiducia nel lavoro che stiamo facendo, sperando di fare ancora meglio”, aggiunge il ligure al microfono di Rai Sport.