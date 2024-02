Sconcerto tra i residenti in contrada Pino per la questione dei lavori in corso nella zona e condotti da maestranze impegnate per conto di Eav. Interventi che prevedono la chiusura di un passaggio a livello e contestualmente un collegamento stradale alternativo per collegare contrada Pino all’ex Statale Appia, e per i quali il sindaco Clemente Mastella e l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello avevano ricevuto dal vertice Eav “la garanzia” che sarebbero stati “sospesi”.

