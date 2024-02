Guardare la televisione, tranquillamente. In una serata come tante. Poi senti un rumore che proviene dalla camera da letto, ti fai verso la direzione del trambusto e finisci per ritrovarti – faccia a faccia – con dei ladri. Con quest’ultimi che, armati di spranghe (non di fiori, eh) come nulla fosse guadagnano la via di uscita. E arrivederci.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia