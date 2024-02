A Benevento, su 20 edifici scolastici, che ospitano una popolazione di oltre 4500 alunni, solo due scuole sono in possesso del certificato di collaudo statico e di agibilità, tre su 17 edifici hanno il certificato prevenzione incendi richiesto.

La fotografia che restituisce Legambiente con il rapporto annuale “Ecosistema Scuola” sulla qualità degli edifici scolastici, non risulta particolarmente confortante, considerato che in Campania numerosi plessi sono privi di certificato di agibilità, certificato di prevenzione incendi, certificato di collaudo statico.

