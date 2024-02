Trattori: Pd, ‘bocciato emendamento per esenzione totale Irpef agricolo, fondi ci sono’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Bocciato nella notte l’emendamento del Pd per l’esenzione totale dell’Irpef agricola. I partiti di maggioranza si sono piegati sulla mediazione a ribasso proposta dal governo che non risolve i problemi. Lega e Fdi, che di giorno si ergono a paladini degli agricoltori, nella notte votano senza remore un emendamento che ha l’unico effetto di ridurre risorse agli agricoltori. I fondi per finanziare il nostro emendamento c’erano, la decisione è stata tutta politica e interna alla maggioranza”. Così i capigruppo democratici, Simona Bonafè e Ubaldo Pagano, che stanno seguendo il provvedimento in commissione alla Camera.