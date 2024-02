San Valentino: circa 3.000 prenotazioni per il Belvedere di Palazzo Lombardia

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – È di Alessia e Salvatore, giovane coppia di Milano, il primo bacio ad altissima quota in occasione di San Valentino. Dopo di loro Tatiana e Nicola, provenienti da Villasanta (Mb) e a seguire moltissimi altri innamorati. Per la festa di San Valentino il Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia ha fatto registrare il ‘sold out’.

Dalle 18 e fino alle 22, la sede della Regione Lombardia ha aperto le porte agli innamorati offrendo un tramonto mozzafiato e una scenografia di palloncini a forma di cuore in tutte le tinte del rosso.

Circa 3.000 le persone che si sono registrate per accedere al Belvedere Silvio Berlusconi.