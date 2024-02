Milleproroghe: Benigni (Fi), bene rifinanziamento Fondo disturbi alimentari

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Come annunciato già qualche settimana fa dal ministro della Salute Orazio Schillaci, il governo, con un emendamento al decreto Milleproroghe, investirà 10 milioni di euro per il 2024 nel Fondo per la lotta ai disturbi alimentari: è un risultato importante e una grande vittoria, di tutto il Parlamento e di Forza Italia in particolare, che da subito si è battuta per il rifinanziamento del Fondo. Siamo molto soddisfatti, perché questo garantirà continuità all’assistenza e ai percorsi di cura per chi combatte contro anoressia, bulimia o altri disturbi dell’alimentazione”. Così in una nota Stefano Benigni, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari Sociali a Montecitorio e segretario nazionale del movimento giovanile azzurro.

“Si tratta – ha proseguito – di vere e proprie malattie, che rappresentano un’emergenza per milioni di persone, soprattutto giovani. Fenomeni in crescita, pericolosi anche per le conseguenze gravi che possono avere se non affrontati e curati in tempo. Per questo, il rifinanziamento del Fondo è molto importante. Ancora una volta il governo e la maggioranza hanno dimostrato di avere a cuore la salute e la tutela dei più fragili e di saper dare risposte concrete a ciò che chiede il Paese”, conclude.