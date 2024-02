Lombardia: Cavaliere (Copagri), ‘costruttivo confronto in commissione agricoltura’

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – “Ringraziamo il presidente dell’VIII commissione Agricoltura, montagna e foreste Floriano Massardi, tutti i consiglieri intervenuti e l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, per aver indetto l’audizione odierna in merito alle problematiche del settore agricolo. Ringraziamo in particolar modo il presidente Massardi per la sensibilità e la prontezza dimostrata ad affrontare immediatamente le tante sollecitazioni che in queste settimane sono emerse nel comparto”. Così il presidente di Copagri Lombardia, Roberto Cavaliere, al termine dell’audizione odierna in commissione Agricoltura.

“La Copagri -spiega Cavaliere- ha presentato in audizione un piano di azione per lo sviluppo dell’agricoltura lombarda e italiana. Auspico che presto si possa lavorare per dare risposte concrete ai numerosi problemi che affliggono il comparto agricolo”.