Covid: Conte a Fdi, ‘accuse infamanti, vergogna’

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Più volte è stato concesso alla deputata di Fdi di rivolgersi direttamente a me e Speranza e per giunta con accuse infamanti perchè dire che siamo stati condannati è una infamante accusa perchè significa oscurare gli accertamenti che il tribunale di Roma e di Brescia ha fatto sul nostro operato, atti che sono di pubblico dominio. Vergogna”. Così Giuseppe Conte in aula alla Camera sull’intervento in dichiarazione di voto sulla commissione Covid della deputata Fdi, Alice Buonguerrieri, che ha scatenato le proteste dell’emiciclo di Montecitorio con la sospensione dei lavori.