Il Settore Infrastrutture della Provincia di Benevento ha consegnato alla Ditta affidataria di un apposito appalto i lavori di manutenzione straordinaria per quattro distinti tronchi di strade provinciali del comparto territoriale n.5 nell’area del Taburno.

Lo comunica il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha precisato che l’importo complessivo dei lavori a farsi è pari a 120mila Euro circa per superare le condizioni che creano pericoli all’utenza stradale essendo pesantemente ammalorati ed in condizioni di criticità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia