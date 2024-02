Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Il mio governo ha tolto l’Imu, l’Irpef, l’Irap. Cosa ha fatto il governo Meloni, Lollobrigida e Salvini? Ha reintrodotto per 248mln l’Ipef agricola, questo sei settimane fa, nel silenzio di tutti. Solo noi abbiamo detto, state facendo un errore. Sono tornati a pre Renzi. Potere giudicare i politici perchè sono carini e simpatici, fanno slogan per il made in Italy, ma poi schiaffeggiano con le tasse”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.