Trattori: Foti (FdI), ‘differenze nella coalizione? Ognuno occupa lo spazio elettorale’

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Ogni forza politica occupa lo spazio che le è congeniale per la campagna delle Europee. Ma fino a oggi nel voto c’è sempre stata unità. Non è così all’opposizione”. Lo dice Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, sul ‘Corriere della sera’ a proposito dei trattori.

Sulla modifica al milleproroghe per gli agricoltori, Foti spiega: “La norma la presenta Giorgetti, ha lui i cordoni della borsa”. L’esponente di FdI sottolinea, tra l’altro: “La protesta è verso l’Ue. In 10 anni ha chiuso il 25% delle imprese europee e il 30% di quelle italiane. Aggiungiamo le euro-follie come quella di trattare alla pari un’industria inquinante e una stalla e si comprende il loro malessere”.