Roma, 13 feb (Adnkronos) – Terzo mandato per i sindaci? “Secondo me no, per me è giusto che ci siano solo due mandati. Sui presidenti di regione si può discutere. Dieci anni con i poteri del sindaco sono sufficienti. Poi per Zaia e Bonaccini secondo me si dovrebbe ragionare”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24.