Nella tarda serata di domenica gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Benevento con l’ausilio di personale delle volanti, nel corso di specifici servizi organizzati per reprimere reati predatori, in particolare per contrastare i furti di monete contenute all’interno dei distributori di bibite, hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due uomini di 29 anni (A.M. difeso dall’avvocato Fabio Russo) e 36 anni (A.B. difeso dall’avvocato Claudio Fusco).

