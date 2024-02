Un pari e un vago sentore di rimpianto per il Benevento che torna da Crotone con un punto che probabilmente è premio solo parziale per i giallorossi. Che sono andati allo ‘Scida’ per giocarsela a testa alta, rispondendo colpo su colpo e soprattutto creando le migliori occasioni per rompere l’equilibrio. Recriminano gli uomini di Auteri per le diverse chance fallite, in particolare per il palo colpito da Masciangelo nel primo tempo e per l’opportunità cestinata clamorosamente da Ciciretti, situazioni che non consentono alla Strega di conquistare la quinta vittoria nelle ultime sei partite. Si allunga, comunque, la serie positiva dei giallorossi, imbattuti da quando in panchina si è seduto il tecnico siracusano, e ora al terzo posto in classifica, a pari punti con l’Avellino.

