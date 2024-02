Doha, 13 feb. – (Adnkronos) – Simona Quadarella conquista la medaglia d’oro nei 1500 stile libero ai campionati del mondo di nuoto di Doha, in Qatar. All’Aspire Dome la 25enne romana domina sin dai primi metri e si impone con il tempo di 15’46″99 davanti alla cinese Bingjie Li (15’56″62) e alla tedesca Isabel Gose (15’57″55). Per Quadarella si tratta del secondo oro mondiale nei 1500, dopo quello del 2019 a Gwangju, in Corea del Sud.