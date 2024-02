Con atto delibera n. 78 del 2024 del direttore generale Asl emesso provvedimento relativo all’incarico direzione Unità Operativa Semplice Formazione e avvicendamento al vertice. E’ stata dichiarata la decadenza per l’incarico di direttore Uos per il funzionario Luigi Scarinzi, causa: ‘asserita incompatibilità per l’incarico direttivo per la concomitante funzione di consigliere comunale’, sulla cui posizione c’era stato un un parere Anac.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia