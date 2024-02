Sanremo: Licheri (M5S), ‘nota Rai incresciosa, apparsa come tentativo di censura’

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – “La nota della Rai è stata un pasticcio, è apparsa come un tentativo di censura”. Così la senatrice del Movimento 5 Stelle, Sabrina Licheri sulle polemiche post Sanremo innescate dal comunicato dell’amministratore delegato, Roberto Sergio, letto ieri da Mara Venier durante Domenica In.

“Amadeus e la Rai erano riusciti a mantenere uno spazio di libertà durante il festival che i cantanti hanno giustamente sfruttato, come sempre avviene, per spiegare la propria arte – continua – Ghali, Dargen d’Amico, Big Mama e gli altri non hanno fatto altro che questo”.

“La Rai già copre ogni giorno la guerra attraverso informazione e programmi, con un grande sforzo per diffondere le posizioni del governo di Netanyahu. L’episodio di ieri è stato increscioso, si deve stare attenti a non prestare il fianco al sospetto che ci sia voglia di censurare il libero pensiero e, quindi, di non promuovere i valori plurali del servizio pubblico”, conclude.