Sanremo: La Russa, ‘Televoto? Tutto un trucco, dipende da chi compra più call center’**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Per votare le canzoni di Sanremo “il sistema migliore era quello di una volta, delle giurie chiuse in una stanza, che non potevano vedere il video, che ascoltavano solo le canzoni, e davano un giudizio solo sulle canzoni, non sulle frasi stereotipate che dicono alla fine i cantanti”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio1, dopo le polemiche sul voto di Sanremo. “Voti solo dal televoto? E’ tutto un trucco, dipende da chi compra più call center”. Un call center “può influire su un voto, può fare quello che può fare un paesino, è un sistema imperfetto”, aggiunge.