Coldiretti, Masiello: “Per vincere le sfide è necessaria unità”

“Affrontare, uniti, come è nella storia e nello stile della Coldiretti, il compito che ci attende nel Sannio come nel resto del Paese. E’ importante il lavoro sino a qui svolto; adoperiamoci perché lo diventi ancora di più, attrezzandoci con le opportune iniziative e con le giuste misure, nella consapevolezza delle sfide che sono all’orizzonte e con cui siamo chiamati a misurarci perché l’agricoltura non solo continui a svolgere il ruolo di traino della nostra economia ma lo accresca, nella salvaguardia, naturalmente, delle imprese dal punto di vista economico”.

Le parole di Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti, nel tracciare la strategia dell’organizzazione emersa alla fine di un’assemblea, tenutasi nell’aula consiliare della Cantina Sociale di Solopaca, cui hanno preso parte più di 300 agricoltori della Coldiretti, tra presidenti e consiglieri di sezione della valle telesina . “E’ la linea – ha rimarcato Masiello – nata dalla riflessione di decine di interventi e confortata dal consenso dei partecipanti”. I lavori sono stati coordinati dal Direttore Provinciale Gerardo Dell’Orto, che li ha aperti con la proiezione di immagini che hanno raccontato le iniziative pubbliche più significative della sigla rappresentanza del mondo agricolo.

