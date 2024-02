Atletica: domani Larissa Iapichino in gara al meeting di Belgrado

Belgrado, 12 feb. – (Adnkronos) – Continua l’avvicinamento di Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di Glasgow. La saltatrice azzurra, portacolori dell’Atletica Firenze Marathon, sarà sulla pedana del lungo nel pomeriggio di martedì a Belgrado, in Serbia, per la seconda uscita stagionale dopo l’esordio da 6,62 a Sabadell del 27 gennaio. La medaglia d’argento degli Europei indoor di Istanbul incontrerà, tra le altre, la serba Milica Gardasevic, la brasiliana medaglia di bronzo ai Mondiali di Eugene Leticia Oro Melo e la bulgara campionessa mondiale Under 20 Plamena Mitkova, per testare la condizione e le risposte tecniche in vista della rassegna iridata in programma dal 1° al 3 marzo in Scozia, verso la quale ci sarà un altro passaggio intermedio il 23 febbraio all’Istaf indoor di Berlino. Fin qui la stagione del salto in lungo ha detto di quattro atlete oltre i sei metri e ottanta: la statunitense Tara Davis 6,86, la giamaicana Ackelia Smith 6,85, la nigeriana Ese Brume 6,84 e la tedesca Laura Raquel Muller 6,81.

A Belgrado è iscritta anche Veronica Besana (Fiamme Gialle) nei 60hs, quest’anno non lontana (con 8.14) dalla migliore prestazione italiana U23 che detiene dalla passata stagione (8.10). Da seguire con attenzione la pedana del peso, qui senza protagonisti azzurri ma con potenziali rivali di Fabbri e Weir per Glasgow: lancia di nuovo il neozelandese Tom Walsh, 22,16 sabato scorso a Liévin nella serata magica del 22,37 di Fabbri.