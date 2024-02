“Abbiamo richiesto da mesi al gestore dell’energia l’allaccio che consentirà di mettere in funzione le telecamere presso il parcheggio a servizio del cimitero comunale e del vicino scalo ferroviario. Abbiamo reiterato la richiesta più volte anche per le vie brevi.

Confidiamo che, nel momento in cui saranno attivate le telecamere, queste potranno rappresentare un deterrente agli odiosi episodi che si stanno verificando a discapito di tante persone cui va la nostra vicinanza e la nostra solidarietà”.

Lo dichiara in una nota stampa il sindaco di Arpaia Pasquale Fucci all’indomani dei vari atti predatori che si sono sviluppati nello slargo in questione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia