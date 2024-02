Sanremo 2024, Angelina Mango vince il Festival. Geolier secondo, terza Annalisa

(Adnkronos) – E’ Angelina Mango con ‘La Noia’ a vincere il festival di Sanremo 2024, l’ultimo (almeno così sembra) condotto dal direttore artistico Amadeus. Al secondo posto Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’, al terzo Annalisa con ‘Sinceramente’, al quarto Ghali con ‘Casa mia’, al quinto Irama con ‘Tu no’ “Grazie di cuore all’orchestra, a te, a Giò, a Fiorello, al mio team, a mia mamma, alla mia famiglia…. E’ troppo… Non ci credo” dice Angelina, visibilmente commossa.

Ritmi serrati e tanto show nella lunga serata con Fiorello finalmente sul palco dell’Ariston nelle vesti di co conduttore al fianco di Amadeus, uomo dei record negli ascolti con lo share più alto di sempre. Il gran finale, che si apre con la Banda dell’Esercito e l’Inno di Mameli, ha visto protagonisti sul palco tutti i 30 cantanti in gara.

Sono subito cori per Amadeus dalla platea, ma anche fischi per Geolier che – primo nella classifica provvisoria – raccoglie il rumoroso disappunto del pubblico. Il direttore artistico invita quindi al rispetto dei cantanti. La prima apparizione di Fiorello è spettacolo puro: lo showman si esibisce in un mash up tra Michael Jackson e Domenico Modugno vestito con un frac profilato di led fosforescenti.

Incanta il primo ospite Roberto Bolle, che danza e incassa l’ovazione del pubblico. Poi Gigliola Cinquetti che torna a Sanremo per celebrare i 60 anni di ‘Non ho l’età’. Il ‘Doc’ Luca Argentero ringrazia dal palco i medici.

Teatro Ariston in piedi per l’inno di Mameli. Si apre il sipario della serata finale del festival di Sanremo. In platea ci sono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Alberto Barachini, il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, il presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, generale Piero Serino, e il consigliere d’amministrazione della Rai, Simona Agnes. A seguire la banda lascia il palco da platea eseguendo la Marcia d’Ordinanza.

Si parte subito con il botto: Geolier primo nella classifica provvisoria di Sanremo e arriva la pioggia di fischi dalla platea dell’Ariston, che non gradisce. Amadeus, dopo la reazione del pubblico, invita al rispetto dei cantanti: “Capisco e fa parte della storia di Sanremo. Un po’ è come essere allo stadio: ci sono gruppi e fan, prego di applaudire e anche di esprimere disappunto ma vi chiedo solo il rispetto per tutti e 30 i cantanti in gara”, è l’invito di Amadeus.

Questa la Top Five: Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali e Irama. Il resto della classifica provvisoria: sesto Mahmood, settima Alessandra Amoroso, ottava Loredana Bertè, nono Diodato, decimo Alfa, undicesimi Il Volo, dodicesima Emma, 13esimo Gazelle, 14esima Fiorella Mannoia, 15esimi The Kolors, 16esimo Il Tre, 17esimi Santi Francesi, 18esimo Mr Rain, 19esimi Negramaro, 20esimi Ricchi e Poveri, 21esimo Dargen D’Amico, 22esima BigMama, 23esima Rose Villain 24esima Clara, 25esimo Maninni, 26esimi Renga e Nek, 27esimi Bnkr 44, 29esimo Fred De Palma, 30esimo Sangiovanni.

Vestita di rosso, canta Big Mama, seconda artista in gara con il brano ‘La rabbia non ti basta’. “Questa sera dedico la canzone a tutte le persone insicure che provano vergogna. Credete in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare ballate” dice l’artista a fine esibizione che ringrazia il maestro, l’orchestra e Amadeus: “grazie perché hai visto in me la luce”. “Sei unica” risponde il direttore artistico.