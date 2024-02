Pallanuoto: Mondiali, il Settebello batte 13-12 gli Usa, vola ai quarti e conquista pass olimpico

Doha, 11 feb. – (Adnkronos) – Serviva una vittoria per la certezza matematica. Gli azzurri battono 13-12 gli Stati Uniti, si qualificano ai quarti di finale dei mondiali di pallanuoto di Doha e ventano la prima squadra italiana a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024. Un traguardo ottenuto all’ultima curva ma frutto di un gruppo rinnovato dall’argento di Budapest ’22 che ha aperto il nuovo ciclo olimpico e che si giocherà contro la Grecia ai quarti di finale un’altra possibilità per un podio mondiale dopo la delusione dei rigori contro la Serbia sei mesi fa a Fukuoka.