Calcio: Gilardino, ‘non meritavamo una sconfitta così ampia, la prestazione c’è stata’

Genova, 11 feb. – (Adnkronos) – “E’ difficile parlare questa sera dopo il risultato finale. L’atteggiamento e la forza messa dai ragazzi contro l’Atalanta sono stati importanti. Ho forzato un po’ la partita perché volevo riprenderla. Ci sono state situazioni evitabili, il 3-1 e il 4-1 ci sono stati errori che potevano essere evitati ma è concesso nell’interpretazione della partita da parte dei ragazzi. Spiace per un risultato così ampio perché non ce lo meritavamo”. Così l’allenatore del Genoa Alberto Gilardino dopo la sconfitta per 4-1 in casa con l’Atalanta.

“La prestazione da parte dei ragazzi c’è stata -sottolinea il 41enne tecnico biellese in conferenza stampa-. Se uno legge sul risultato sembra sia stata un altro tipo di partita ma nei primi 20 minuti della ripresa la squadra è stata tosta. Poteva essere una gara complicata, ho voluto forzarla un po’ inserendo tutto il potenziale offensivo e nella ripresa c’è il rammarico per non aver concretizzato la mole di gioco creata. Non posso rimproverare atteggiamento, prestazione, la voglia di non arrendersi e il coraggio dei ragazzi. Le sconfitte insegnano nella valutazione e nell’equiibrio che dobbiamo mantenere nei 100 minuti ma preferisco una squadra che abbia questo tipo di coraggio. Bisogna ritrovare compattezza ed equilibrio perché la squadra ce l’ha”.